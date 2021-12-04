Gaziantep Basketbol 71 - 69 Darüşşafaka (Maç özeti)

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka'ya 71-69 mağlup oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Alper Özgök xx, Sinem Tetik xx

Gaziantep Basketbol: Jamar Gulley xxx 20, Alpha Kaba xx 5, QJ Peterson xxx 25, Ryan Luther xx 9, İsmail Cem Ulusoy xx 8, Orhan Haciyeva, Harun Apaydın, Alp Karahan

Darüşşafaka: Nathan Boothe xxx 13, Troy Caupain xxx 12, Doğuş Özdemiroğlu xxx 11, Wayne Cullough xxx 11, Ragıp Berke Atar xx 7, Gabriel Olaseni xx 8, Sinan Güler xx 7, Isaiah Pineiro x 2, Can Maxim Mutaf x 2, Selim Şav, Görkem Doğan

1. Periyot: 19-15 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 34-35 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 53-49 (Gaziantep Basketbol lehine)