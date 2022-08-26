Canlı Anlatım: Gaziantep FK Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Gaziantep: 5

Antalyaspor: 2

Goller: 28' Figueiredo, 30' Wright, 40' Wright, 54' Figueiredo, 60' Pekhart, 67' Sagal, 73' Figueiredo

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

9. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz’in pasında ceza sahasında topla buluşan Wright’ın sol çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.

15. dakikada Fredy’nin pasında topla buluşan Adriano’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wright’ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Günay’ın geçen topu Ertuğrul son anda uzaklaştırdı.

28. dakikada Antalyaspor savunmasından çıkmak isterken kaleci Boffin’in hatalı pası sonrasında Markovic’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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30. dakikada Fredy’nin ara pasında topla buluşan Wright ceza sahasına girdi, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

40. dakikada Kudryashov pasında topla buluşan Fredy bekletmeden pasını aktardı, Wright aldığı pasla ceza sahası içinden plase vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-2

45+1. dakikada Fernando’nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Adriano kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak maçın orta hakemi Suat Arslanboğa faul gerekçesi ile golü iptal etti.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mirza Cihan, Maxim, Markovic, Figueiredo.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Gökdeniz, Larsson, Adriano, Wright.

GAZİANTEP FK ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00’de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı izlenebiliyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun zemininin bakımda olması nedeniyle Hatay Yeni Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, Suat Arslanboğa, Bilal Gölen ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetiyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş, Ndao ve Ömer Toprak forma giyemeyecek. 3 haftada topladığı 6 puanla ligde 5. sırada yer alan Antalyaspor zorlu deplasmandan puan ya da puanlar hedefliyor.

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