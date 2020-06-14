Gaziantep Ankaragücü maçı ile heyecan dolu mücadele devam ediyor. Süper Lig'de haftalar sonrası sahaya çıkacak olan iki takım, ekranlarda 3 puan alabilmek için savaşacak. Peki, Gaziantep Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Ankaragücü'nü ağırlayacak. 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, BeinSports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de 27. hafta maçında bugün Gaziantep FK'yle deplasmanda karşılaşacak.



Ligdeki son maçını 13 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.



MKE Ankaragücü'nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.



Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.



Gaziantep'te Kalyon Stadı'nda bugün saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.