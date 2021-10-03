Gaziantep Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antep ekibinde 2 oyuncu eksik

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Gaziantep Altay maçı, iyi gidişatı sürdürmek isteyen Ege ekibi ve kötü gidişata dur demek isteyen Güney ekibini karşı karşıya getirecek. İki takımın da son derece yüksek efor sarf edeceği Gaziantep Altay maçı, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Gaziantep Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Gaziantep, Altay ile karşılaşacak. 3 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Altay'ı yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Gaziantep, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.



Gaziantep'te Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle Altay karşısında forma giyemeyecek.