Gaziantep 1-1 Hatayspor / Maç sonucu
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, evinde ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Jefferson attı. Hatayspor'un beraberlik golcünü ise 90+7'de Morais kendi kalesine attı.
Bu sonuçla 35 puana yükselen Gaziantep, 4. sıradaki yerini korudu.
32 puana yükselen Hatayspor ise 6. sıraya yükseldi.
Maçtan önemli anlar: (İlk yarı)
6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
45 3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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