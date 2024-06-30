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Gazi Koşusu'nun şampiyonu Akın Sözen, Arda Turan'la takım arkadaşı çıktı: Koyu Fenerbahçeliyim ama Galatasaray'da oynadım

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#Gazi Koşusu#Akın Sözen#Arda Turan
Gazi Koşusunun şampiyonu Akın Sözen, Arda Turanla takım arkadaşı çıktı: Koyu Fenerbahçeliyim ama Galatasarayda oynadım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 20:18

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisini "Dragon Flame" isimli safkanla kazanan jokey Akın Sözen'in, Galatasaray'da futbol oynadığı ve Arda Turan'la takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

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Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 98. Gazi Koşusu'nu "Dragon Flame" isimli safkanla kazanan jokey Akın Sözen'in, eski bir futbolcu olduğu ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'la takım arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyan ve ailesinden habersiz katıldığı Galatasaray altyapına 200 kişinin arasında seçilen Sözen, koyu Fenerbahçeli olmasına rağmen sarı kırmızılı takımda top koşturmasını "şans" olarak açıklarken fiziksel yetersizlik nedeniyle jokeyliğe yöneldiğini kaydetmişti.

Geçmiş yıllarda verdiği röportajda, "Kadere inanırım" sözleriyle hayat hikayesini anlatan jokey Akın Sözen, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyduğunu ve yeteneği sayesinde Galatasaray altyapısına 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olduğunu söylemişti.

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Gazi Koşusunun şampiyonu Akın Sözen, Arda Turanla takım arkadaşı çıktı: Koyu Fenerbahçeliyim ama Galatasarayda oynadım

"KOYU FENERBAHÇELİYİM AMA ŞANS GALATASARAY'DA GÜLDÜ"

O dönem Galatasaray altyapısına seçilen isimler arasında Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem'in de olduğunu aktaran Sözen, Fenerbahçeli olmasına karşın, futbolda şansının Galatasaray'da güldüğünü kaydederek "Ben koyu bir Fenerbehçeliyim ama işin garibi şans bana Galatasaray'da güldü. Galatasaray'ın yıldız takımındaydım ve her şey yolunda gidiyordu. Ne olduysa sezonun bitip yaz tatili için ara verilmesiyle oldu. Tatil dönüşü takım arkadaşlarımı tanımakta güçlük çektim. Hepsinin boyu uzamış, sakalları çıkmıştı. Ben ise önceki senenin aksine sanki daha da kısalmıştım. Genç takıma yükseldiğimizde boyumun kısa olması nedeniyle ikili mücadelelerde yetersiz kalmaya başladım. O zamanki hocamız 'Jön Ahmet', fiziksel gelişimimi tamamlamam için beni İstanbulspor'a göndermek istedi. Bu kararı kabullenemedim ve 'Galatasaray'da oynamayacaksam hiçbir yerde oynamam' diyerek futbolu bıraktım." ifadelerini kullanmıştı.

Gazi Koşusunun şampiyonu Akın Sözen, Arda Turanla takım arkadaşı çıktı: Koyu Fenerbahçeliyim ama Galatasarayda oynadım

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FUTBOLU UNUTTUTAN SEVGİ

Okocha ve Baliç gibi yıldız bir futbolcu olmayı hayal ederken, kendisini bir anda hipodromda ata binerken bulduğunu dile getiren Sözen, zamanla kendisinde gelişen at sevgisinin futbolu unutturduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

“İşinizi sevdikçe başarılı oluyorsunuz, başarılı oldukça da işinize daha çok bağlanıyorsunuz. Jokeylik, futbolculuğa göre çok zor ve riskli bir meslek ama artık benim vazgeçilmezim. Bazen düşünüyorum da; ben jokey olmak için doğmuşum”

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"ARDA TURAN, ARAP ATI GİBİ"

Aprantiyken amacının jokey olmak, jokey olduktan sonra yurt dışında at binmek, yurt dışında at bindikten sonra ise artık tek amacının kendisine has bir tarz oluşturarak iz bırakmak olduğunu vurgulayan Sözen, "Jokeylik artık benim için bir yaşam tarzına dönüştü. Bundan dolayı futbolculuğa dair keşkeler hayatımda yok. Altyapıda beraber futbol oynadığım arkadaşlarım bugün çeşitli kulüplerde top koşturuyor ama Akın Sözen de pistlerde at koşturuyor. Hayat bu, sürprizlerle dolu." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'ın altyapısında oynadığı dönemde Arda Turan'la takım arkadaşı olduğunu ve Turan'ın da altyapıdaki çocuklarla aynı yetenekte olduğunu ifade eden Sözen, "O dönemlerde hepimiz değer ve yetenek olarak eşittik. Zamanla fiziksel üstünlük sağlayan ve yeteneğini geliştiren öne çıkmaya başladı. Arda da ilk başlarda çok dikkat çekmiyordu ama Arap atı gibi sonradan açıldı” demişti.

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#Gazi Koşusu#Akın Sözen#Arda Turan

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