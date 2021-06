Gazi Koşusu'nda kadın devrimi!

Spor servisi / Adil DEMİRÇUBUK - 2019’da Melis Kurtel (The Last Romance) ve 2020’de Melis Kurtel Emin (Call to Victory)’in ardından bu yıl Gazi Koşusu Kupası’nı kaldıran isim, Burgas’ın sahibi Sanem Kahraman oldu. Kahraman, “İnşallah seneye de bir kadın kazanır ve inşallah ben olurum!” dedi.

Son 7 yıldır jokey Ahmet Çelik’in bindiği atların kazandığı Gazi Koşusu, önemli bir özelliğe daha sahip oldu... 2019’un şampiyonu The Last Romance’ın sahibi Melis Kurtel Emin, 2020’nin galibi Call to Victory’ninki Ayşegül Kurtel ve bu yılın birincisi Burgas’ın sahibi ise Sanem Kahraman. Yani 3 yıldır Gazi Koşusu kazanan 3 atın da sahipleri kadın. Önceki gün koşulan 95. Gazi Koşusu’nun hemen ardından Sanem hanım ve eşi Fedai Kahraman’la bir araya gelip, bu büyük zaferlerini konuştuk...

2018’de de ‘Hep Beraber’ ile kazandık

· Sanem hanım, atınız Gazi Koşusu kazandı, siz neler hissediyorsunuz?

Çok güzel bir duygu. Her atçıya nasip olmuyor. Şükür ki bize ikinci defa nasip oldu. 2018’de de yine bizim eküriden Hep Beraber ile bu mutluluğu yaşamıştık. Gerçekten muhteşem bir olay. Allah bizim gibi tüm atçılara nasip etsin isterim.

· Çok sayıda atınız var, sanıyoruz Burgas sizin için özel bir yere sahip olacak?

Tabii ki. Burgas’ın kesinlikle farklı bir yeri oldu. Şu anda gözbebeğimiz Burgas. Uzun bir süre de öyle olacak.

· Gazi Koşusu’nu 3 yıldır kadın atçıların taylarının kazanmasına ne diyorsunuz?

İnşallah seneye de bir kadın kazanır ve bu da ben olurum!

BÜFENiN SAĞI SOLU TAMAM, SIRA ORTADA!

· Gazi Koşusu Kupası’nı sanıyorum evinizin baş köşesine yerleştireceksiniz?

2018’de Hep Beraber ile kazandığımız kupayı, evdeki büfenin soluna koymuştuk, bunu da sağına koyacağız. Seneye de inşallah ortasını dolduracağız!

· Peki var mı böyle bir hazırlık?

Var. Biz zaten her sene Gazi Koşusu için çalışıyoruz.

· At sevginiz nereden geliyor?

Eşimden... Onun atlara olan sevgisi, tutkusu bana da yansıdı.

· Anladığım kadarıyla atlar konusunda siz de uzman olmuşsunuz ve çok zaman ayırıyorsunuz?

Eşim kadar olamaz. Mümkün değil. Çünkü o tamamen kendini bu işe adadı. Asıl işinden daha çok zaman ayırıyor.

· Şu anda kaç atınız var?

İki çiftlikte 50’nin üzerinde kısrağımız var. Çiftleştirme ve doğumlar yaptırıyoruz.

SANEM KAHRAMAN’IN EŞi FEDAİ KAHRAMAN: DiŞi BiR AT ALIRSANIZ O SiZi HARA SAHiBi YAPAR

Sanem Kahraman’ın eşi Fedai Kahraman, atçılığa nasıl başladığını anlatırken çok ilginç bir detaya dikkat çekti. 1986’da satın aldığı ilk atın bir dişi olduğuna dikkat çeken Fedai Kahraman, “Bir at aldığınız zaman, hele hele dişi ise ondan vazgeçemiyorsunuz. Onu çiftleştiriyorsunuz, gebeliğini takip ediyorsunuz, tayını doğurtturuyorsunuz, sonra onun büyümesini takip ediyorsunuz. Böyle böyle gidiyor. Dişi bir at aldığınız zaman sizi haraya kadar götürür” diye konuştu.

Atlardan bahsederken adeta gözlerinin içi parlayan Fedai Kahraman, bunun sebebini şöyle ifade etti: “Bizim uğraştığımız Türk-Arap ırkı İngiliz atları gerçekten asil varlıklar. Atta hainlik yoktur. Onlara iyi davranırsanız size asla zarar vermez. Çok ulvi varlıklardır.”

