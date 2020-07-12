Gazi Koşusu provası nefes kesti, Call To Victory 9'da 9 yaptı

Türk At Yarışçılığı'nın klasiklerinden olan Gazi Koşusu öncesi en önemli provalardan Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları, pazar günü Veliefendi Hiporomunda gerçekleştirildi.

600 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışların ilkinde Erkek Tay Deneme Koşusu'nu jokeyi Ahmet Çelik ile Call To Victory birinci bitirdi. Bu safkan üst üste 9. yarışını kazandı.

Dişi Tay Deneme Koşusu'nda ise zafer, geçilmezliğini sürdüren jokeyi Halis Karataş ile Luna Lovegood'un oldu.