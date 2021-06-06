Gazi Koşusu öncesi nefesler kesildi! Real Runner ve İllüzyon

95. Gazi Koşusu'nun son provaları nefesleri kesti. 26 Haziran'daki dev derbi öncesi 3 yaşlı İngiliz atları Veliefendi Hipodromu'nda önemli koşularda boy gösterdi.

960 bin lira birincilik ikramiyeli Kısrak Koşusu'nu Ahmet Kurt'un sahibi olduğu İllüzyon jokeyi Halis Karataş ile, 312 bin liralık Sait Akson Koşusu'nda da Melis Emin Kurtel'in sahibesi olduğu Real Runner jokeyi Gökhan Kocakaya ile zafere ulaşmayı başardı.

ANKARA'DA BURGAS GÜLDÜ

Cumartesi günü yapılan 312 bin lira birincilik ikramiyeli Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nu ise Sanem Karaman'ın sahibesi olduğu Burgas, jokeyi Ahmet Çelik ile kazanmıştı.

Bu üç önemli yarışın ardından gözler 26 Haziran'da Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 95. Gazi Koşusu'na çevrildi. Bu senenin şampiyonunun kim olacağı ise şimdiden büyük tartışma ve merak konusu.