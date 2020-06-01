MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriGazi Koşusu ne zaman? TJK tarihleri açıkladı...
GeriDiğer Gazi Koşusu ne zaman? TJK tarihleri açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 01.06.2020 - 23:40,Son Güncelleme:

Gazi Koşusu ne zaman? TJK tarihleri açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazi Koşusu ne zaman? TJK tarihleri açıkladı...
Abone Olgoogle-news

Türkiye Jokey Kulübü, 2020 yılının yarış takvimini açıkladı. Merakla beklenen Gazi Koşusu'nun tarihi de belirlenmiş oldu.

Türkiye Jokey Kulübü, 2020 yılının revize edilen yarış programının detaylarını açıkladı.

TJK'nin açıkladığı programa göre koşular, 10 Haziran'da Orhan Meker Serbest Handikapı ile başlıyor. Gazi Koşusu'nun tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. Gazi Koşusu'nun eski tarihi 28 Haziran olarak açıklanmıştı...

Koşular 14 Kasım'da yapılacak Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sona erecek.

İşte TJK'nin açıkladığı program;

Gazi Koşusu ne zaman TJK tarihleri açıkladı...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle