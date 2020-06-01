Gazi Koşusu ne zaman? TJK tarihleri açıkladı...

Türkiye Jokey Kulübü, 2020 yılının revize edilen yarış programının detaylarını açıkladı.

TJK'nin açıkladığı programa göre koşular, 10 Haziran'da Orhan Meker Serbest Handikapı ile başlıyor. Gazi Koşusu'nun tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. Gazi Koşusu'nun eski tarihi 28 Haziran olarak açıklanmıştı...

Koşular 14 Kasım'da yapılacak Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sona erecek.

İşte TJK'nin açıkladığı program;