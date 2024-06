Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta koşulacak? Gazi Koşusu büyük ödülü açıklandı... İşte, koşu öncesi önemli bilgiler ve istatistikler

Haberin Devamı

Gazi Koşusu bugün heyecan dolu anlara tanık edecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Oldukça renkli geçmesi beklenen günde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarış severler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta koşulacak? İşte, o detaylar

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gazi Koşusu ise bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.



Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak olan yarış saat 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSU BÜYÜK ÖDÜLÜ: 13.5 MİLYON TL

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13,5 milyon TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye ise 675 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 TL’ye ulaşacak.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİ KOŞUSU

1927 yılında ilk kez düzenlenen Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in Neriman isimli kısrağı kazanmıştı. Yarış, günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti. Organizasyonda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

EN FAZLA KAZANAN EKÜRİ

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Eliyeşil Ekürisi oldu. Eliyeşil Eküris 1950 yılında Darling ile başlayan ve devamında Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez birinci oldu.

EN ÇOK KAZANAN JOKEY

Mümin Çılgın ise Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 7 YIL KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, kırılması zor bir rekoru elinde bulunduruyor. Çelik, 2015 yılında Renk ile başlayan ve devamında Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza attı.