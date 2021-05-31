Gazi Koşusu heyecanı başladı! 3 yaşlı İngiliz atı son provada...
Veliefendi Hipodromu'nda 27 Haziran'da düzenlenecek olan 95. Gazi Koşusu öncesi 3 yaşlı İngiliz atı, son provalarında boy gösterecekler.
Gazi Koşusu ateşi yanmaya başladı... 27 Haziran'da Veliefendi Hipodromu'nda 95. kez startı verilecek dev yarış öncesi 3 yaşlı İngiliz atları son provaları için hafta sonunda piste çıkacak...
Cumartesi günü Ankara 75 Yıl Hipodromu'ndaki Mehmet Akif Ersoy, pazar günü de Veliefendi Hipodromu'ndaki Kısrak ve Sait Akson Koşuları kayıtları belli oldu...
İşte büyük heyecana ve çekişmeye sahne olacak, sonucu büyük bir merakla beklenen mücadelelerin kayıtları: