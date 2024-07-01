Gazi büyüledi! Veliefendi’ye ünlü yağdı

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1927 yılından bugüne kadar aralıksız düzenlenen Türkiye’nin en istikrarlı derbisi, yarışçılığın her yıl sonucu merakla beklenen klasiği Gazi Koşusu’nun 98’ncisini, Emrah Agun’un sahibi olduğu 5 numaralı “Dragon Flame” isimli tay, jokeyi Akın Sözen’le kazandı. Yaklaşık 30 bin yarışseverin izlediği Gazi Koşusu heyecanı, 90 yaşındaki eski jokey Musa Kazım Yağız’ın çaldığı zille başladı. Daha sonra safkanlar hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri 2 bin 400 metrelik yarış için start makinesine girdiler.

SAHİBİ 13.5 MİLYON TL KAZANDI

Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve büyük heyecan başladı. Son 200 metrede müthiş bir atak yapan “Dragon Flame” rakiplerini geride bırakarak rahat bir şekilde fotofiniş çizgisini geçti. “Dragon Flame” bu sonuçla sahibine 13 milyon 500 bin lira, yetiştiricisine ise 3 milyon 881 bin 250 lira kazandırdı. Yarışta ikinciliği 16 numaralı “Zızka” jokeyi Selim Kaya ile kazandı.

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VELİEFENDİ’YE ÜNLÜ YAĞDI

Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu’na gelen çok sayıda ünlü vardı. Aziz Yıldırım, Emre Karayel, Yavuz Bingöl, Tuvana Türkay, Yağmur Tanrısevsin, Dolunay Soysert, Ebru Cündübeyoğlu, Melodi Erbirliler Türkmen, Arda Türkmen ve Merve Dizdar büyük yarışın heyecanını tribünde yaşadılar.