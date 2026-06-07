Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak'tan Hakan Çalhanoğlu itirafı!

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Galatasaraylı eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, şu aralar ismi F.Bahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu’nun sarı kırmızılı kulübe gelmesini çok istediğini söyledi.

2021’de Yiğit Şardan’ın listesinde olduğunu belirten ve Burak Elmas’a kaybettikleri seçim öncesi milli oyuncu ile anlaştığını söyleyen Albayrak “Ben seçimi kazansaydım G.Saray’a gelecekti, anlaşmıştım” dedi.

Albayrak o dönem kafasındaki çalıştırıcı adayının Okan Buruk olduğunu ve Yiğit Şardan’a sadece Buruk’u şart koştuğunu kaydetti.