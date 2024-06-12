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Gasperinili Atalanta, Nicolo Zaniolo’yla yakından ilgileniyor

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#Transfer#Atalanta#Galatasaray
Gasperinili Atalanta, Nicolo Zaniolo’yla yakından ilgileniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta'nın gündeminde.

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un “Kalmasını isterim ama İtalya’ya gidecek gibi görünüyor” dediği Nicolo Zaniolo, Atalanta’nın gündeminde.

La Gazetta Dello Sports’un haberine göre Avrupa Ligi şampiyonluğu sonra yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek İtalyan ekibi kadrosunu güçlendirmek isterken transfer alternatiflerinden birisi de Zaniolo.

Galatasaray ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyu Juventus’un yanı sıra Fiorentina da istiyor. Zaniolo geride kalan sezonda sakatlıklar nedeniyle 13 maça çıktığı Aston Villa’da 3 gol attı.

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#Transfer#Atalanta#Galatasaray

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