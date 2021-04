Gary Neville'dan epik Avrupa Süper Ligi eleştirisi! "İğreniyorum, rezalet, sahtekarlık, aç gözlülük..."

Spor Arena Dış Haberler - İngiliz futbolunun ve Manchester United tarihinin efsane isimlerinden Gary Neville, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından UEFA ile yaşanan gelir krizinin ardından kurulan Avrupa Süper Ligi'ni ve kurucu kulüpleri çok sert şekilde eleştirdi.

Başta Manchester United olmak üzere elit kategorideki 6 Premier Lig takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne destek vermesini 'iğrenç' bulduğunu açıkça ifade eden İngiliz futbol adamı, bugünlerde yorumculuk koltuğunda oturduğu Sky Sports'ta yaptığı tarihi konuşmayla krizin kahramanlarından biri oldu.

Gary Neville'ın Sky Sports'ta yaptığı epik ve uzun yıllar konuşulacak tarihi konuşma şu şekilde:

"Ben bir Manchester United taraftarıyım ve ömrümüm 40 senesi böyle geçti. Ancak şu an iğreniyorum! Kesinlikle iğreniyorum! En çok da Manchester United ve Liverpool'dan iğreniyorum. Liverpool, 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin' diyor, taraftarların kulübüymüş gibi davranıyor. Halkın kulübü öyle mi? Manchester United 100 yıl önce işçiler tarafından kuruldu ancak şimdi herhangi bir rekabete girmeden, asla düşemeyecekleri bir lige zorla dahil oluyorlar. Bu tam anlamıyla rezalet! Dürüst olmak gerekirse, ligin zirvesinde bulunan bu takımlardan sahip oldukları bu gücü almamız gerekiyor. Buna Manchester United da dahil... Bunların tek bir duygusu var, aç gözlülük. Bunlar sahtekar, düzenbaz, üç kağıtçı! Bu kulüplerin sahipleri, Liverpool'un sahibi, Chelsea'nin sahibi, Manchester United'ın City'nin sahipleri, futbol için hiçbir şey yapmamış adamlar. Düzeni ve dengeyi sağlaması adına bağımsız bir sistem kurulması için 12 aydır uğraşıyorum. 100 yılı aşkın tarihi olan bu kulüpleri seven insanlar var ve hepsinin korunması gerekiyor. Ben futboldan çok fayda sağladım. Futbol sayesinde çok para kazandım ve bir futbol kulübüne yatırım yaptım. Futbolda maddi kazanca karşı değilim ancak ilkelerimize ve etik anlayışımıza sahip çıkmalıyız. Mesela Leicester City şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Manchester United ve Arsenal şu anda Şampiyonlar Ligi'nde bile değiller. An itibariyle yıkılmış durumdalar. Tottenham da buna örnek. Artık yeter! Bu kulüplerin doğuştan gelen hakları mı var? Bu takımları durdurmanın ve bağımsız bir düzenleyici sistemi hayata geçirmenin zamanı geldi. Tüm puanlarını sileceksin, ligin dibine göndereceksin ve maddi gelirlerine el koyacaksın. Bunları fişleyeceksin. Bu bir suç! Bu yaptıkları bu ülkeye ve bu ülkede futbolseverlere karşı işlenmiş bir suçtur. Bu kadar sabit. Puanlarını sil, gelirlerini azalt ve hepsini cezalandır. Kulüp sahiplerine gelince, onların hepsi tüccar. Asla yüksek sesle konuşmazlar. Muhtemelen birkaç hafta sessiz kalacaklar ve sonra çıkıp yaşananlarla alakaları olmadığını söyleyecekler. Manchester United'dan büyük bir kulüp gibi bahsediyoruz ancak 8-10 yıldır ufak bir kulüp gibi yönetiliyor. Keza Arsenal da böyle... Ancak ligdeki bazı takımlar, bunların aksine büyük kulüp gibi davranıyor. Büyük kulüp olmak, doğru zamanda doğru duruşu sergilemektir. Manchester United ve Liverpool'dan bu lige karşı çıkmalarını ve 'Burada bir yanlışlık var, futbolu ve Şampiyonlar Ligi'ni daha iyi hale getirmek adına oyunla ilgili bir şeyler geliştirelim' demelerini beklerdim. Futbolda modernleşmeye karşı değilim ancak bu bildiğin gasp! Zamanlaması bile iğrenç! Bu kararı alanlar hangi dünyada yaşıyor? Bu ülkedeki futbolseverlerin, Premier Lig'de 14 takım kalmasının ardından Avrupa Süper Ligi'ni izleyeceklerini nasıl düşünürler? Championship kulüplerin ölmüş, EFL takımların bitmiş, 150 yıldır üzerinde çalıştığın piramid sistemin çökmüş. Neden? Bu 6 kulüp yüzünden. Utanç verici..."

GECE YARISI KURULDU

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

KAÇ TAKIM KATILACAK?

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

TURNUVANIN FORMATI NASIL OLACAK?

Ağustos'ta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.

HANGİ TAKIMLAR VAR?



Arsenal

Manchester United

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Tottenham Hotspur

Milan

Inter

Juventus

Atletico Madrid

Barcelona

Real Madrid

AVRUPA SÜPER LİGİ YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?



Başkan: Florentino Perez

Başkan Yardımcısı: Andrea Agnelli

Başkan Yardımcısı: Joel Glazer

