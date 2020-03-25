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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 00:27,Son Güncelleme:/

Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj!

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Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj!
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Garry Rodrigues, "Fatih hoca, Abdurrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın." ifadelerini kullandı.

 

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