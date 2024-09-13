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Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Garry Rodrigues#Süper Lig
Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 22:17

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran 33 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

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Sivasspor, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran 33 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı sporcu futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi. Rodrigues, Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak da MKE Ankaragücü forması giydi.

Kariyerinde 384 maça çıkan başarılı sporcu, 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı.

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#Transfer#Garry Rodrigues#Süper Lig

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