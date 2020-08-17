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GeriFutbol Garry Rodrigues’e sürpriz talip! Fenerbahçe ile yolları ayrılıyor mu? | Transfer Haberleri
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Garry Rodrigues’e sürpriz talip! Fenerbahçe ile yolları ayrılıyor mu? | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues’e talip var.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Hollandaylı yıldıza Olympiakos talip oldu. Rodrigues’in maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu teklife sıcak bakıyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler olması bekleniyor.

Garry Rodrigues’e Olympiakos kancası

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Garry Rodrigues'e Olympiakos talip oldu.

Hollandalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan takımı Al Ittihad ile temasa geçen Yunan kulübü anlaşılması halinde futbolcuyu transfer etmek istiyor. Rodrigues'in maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin futbolcu ve kulübüne zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

 

Garry Rodrigues’e sürpriz talip Fenerbahçe ile yolları ayrılıyor mu | Transfer Haberleri

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