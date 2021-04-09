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GeriFutbol Gareth Bale'den inanılmaz UFO itirafı! "Hükümetler gizliyor ama ben gördüm..."
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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Gareth Bale'den inanılmaz UFO itirafı! "Hükümetler gizliyor ama ben gördüm..."

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Gareth Bale'den inanılmaz UFO itirafı! "Hükümetler gizliyor ama ben gördüm..."

Tottenham forması giyen Gareth Bale, uzaylılara inandığını ve daha önce UFO gördüğünü anlattı.

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Gareth Bale, kulübün YouTube kanalına verdiği röportajda uzaylılar ve UFO'lar ile ilgili çarpıcı açıklmalarda bulundu.

Takım arkadaşı Joe Rodon'nun sorularını içtenlikle yanıtlayan Galli yıldız futbolcu, "Bu konuda çok fazla komplo teorisi bulunuyor. ABD hükümetinin yayınladığı UFO görüntüleri var ve bunlar sahte değil. Bizzat hükümet tarafından yayınlanmış görüntüler bunlar." şeklinde konuştu.

Sohbetin devamında UFO'yu gördüğünü itiraf eden Gareth Bale, "UFO'larla ilgili bazı bilgilerin hükümetler tarafından gizlendiğini biliyorum ancak ben kendim bizzat bir keresinde UFO gördüm." ifadelerini kullandı.

Gareth Baleden inanılmaz UFO itirafı Hükümetler gizliyor ama ben gördüm...

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