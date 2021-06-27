Gareth Bale milli takım geleceğiyle ilgili net konuştu! "Aptalca sorular sormayı bırakın..."

Maçın ardından yaptığı açıklamada, hayal kırıklığı yaşadıklarını ve üzgün olduklarını belirten Bale, milli takım kariyeriyle ilgili gelen sorunun ardından sinirlenip soruyu yanıtsız bırakmıştı.

Milli takımı bırakacağına yönelik iddialara sinirlendiğini belirten Bale, S4C'ye yaptığı açıklamada, aptalca soruların bırakılması gerektiğini ifade edip "Oynamaya devam etmek istiyorum, insanlar sürekli aptalca sorular soruyor. Galler için oynamayı seviyorum. Futbolu bıraktığım güne kadar Galler için oynayacağım. Bu deneyimi Dünya Kupası elemelerine taşımalıyız." şeklinde konuştu.

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