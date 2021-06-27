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GeriEURO2020 Gareth Bale milli takım geleceğiyle ilgili net konuştu! "Aptalca sorular sormayı bırakın..."
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EURO2020
Haber Giriş: 27.06.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Gareth Bale milli takım geleceğiyle ilgili net konuştu! "Aptalca sorular sormayı bırakın..."

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Gareth Bale milli takım geleceğiyle ilgili net konuştu! "Aptalca sorular sormayı bırakın..."

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Danimarka'ya 4-0 kaybederek turnuvaya veda eden Galler'de Gareth Bale, milli takım geleceğiyle ilgili net konuştu.

Maçın ardından yaptığı açıklamada, hayal kırıklığı yaşadıklarını ve üzgün olduklarını belirten Bale, milli takım kariyeriyle ilgili gelen sorunun ardından sinirlenip soruyu yanıtsız bırakmıştı.

Milli takımı bırakacağına yönelik iddialara sinirlendiğini belirten Bale, S4C'ye yaptığı açıklamada, aptalca soruların bırakılması gerektiğini ifade edip "Oynamaya devam etmek istiyorum, insanlar sürekli aptalca sorular soruyor. Galler için oynamayı seviyorum. Futbolu bıraktığım güne kadar Galler için oynayacağım. Bu deneyimi Dünya Kupası elemelerine taşımalıyız." şeklinde konuştu.

Gareth Bale milli takım geleceğiyle ilgili net konuştu Aptalca sorular sormayı bırakın...

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