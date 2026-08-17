×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gardi'den 40 milyon euroluk transfer önerisi: 'Hemen Galatasaray'a getirebilirim!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#George Gardi
Gardiden 40 milyon euroluk transfer önerisi: Hemen Galatasaraya getirebilirim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 16:28

Menajer George Gardi, sol kanat bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimine Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'u getirebileceğini iletti. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'de dört sezondur şampiyonluğu kaptırmayan Galatasaray, ligde yeni sezona iç sahada aldığı Çorum FK beraberliğiyle başladı.

Tribünlerde zaman zaman yönetim istifa sesleri yükselirken, taraftarlar "Transferler nerede?" tezahüratlarını da dillerden düşürmedi.

Yönetim transferde gaza basarken Okan Buruk hücum oyuncusu isteğini birkaç kez yineledi.

Gözden KaçmasınBatrakov, Aslana ilaç olacakBatrakov, Aslan'a ilaç olacak!Haberi görüntüle

GARDI'DEN RASHFORD ÖNERİSİ

Aleksey Batrakov transferinde imzaya bir adım uzakta bulunan Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi.

Daha önce Mauro Icardi, Leroy Sane, Alvaro Morata ve Victor Osimhen'in aralarında bulunduğu birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan İtalyan menajer, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

Haberin Devamı

Gardiden 40 milyon euroluk transfer önerisi: Hemen Galatasaraya getirebilirim

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Manchester United ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki İngiliz sol kanatın piyasa değeri 40 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Gardiden 40 milyon euroluk transfer önerisi: Hemen Galatasaraya getirebilirim

PERFORMANSI

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.

Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol - 14 asis üreterek toplamda 28 gole doğrudan katkı sağladı.

Gardiden 40 milyon euroluk transfer önerisi: Hemen Galatasaraya getirebilirim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#George Gardi

BAKMADAN GEÇME!