Gardi'den 40 milyon euroluk transfer önerisi: 'Hemen Galatasaray'a getirebilirim!'

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Süper Lig'de dört sezondur şampiyonluğu kaptırmayan Galatasaray, ligde yeni sezona iç sahada aldığı Çorum FK beraberliğiyle başladı.

Tribünlerde zaman zaman yönetim istifa sesleri yükselirken, taraftarlar "Transferler nerede?" tezahüratlarını da dillerden düşürmedi.

Yönetim transferde gaza basarken Okan Buruk hücum oyuncusu isteğini birkaç kez yineledi.

GARDI'DEN RASHFORD ÖNERİSİ

Aleksey Batrakov transferinde imzaya bir adım uzakta bulunan Galatasaray'a George Gardi'den Marcus Rashford önerisi geldi.

Daha önce Mauro Icardi, Leroy Sane, Alvaro Morata ve Victor Osimhen'in aralarında bulunduğu birçok yıldız ismin Galatasaray'a transfer olmasında önemli rol oynayan İtalyan menajer, Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan futbolcuyu getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

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PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Manchester United ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki İngiliz sol kanatın piyasa değeri 40 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz yıldız, Manchester United'a döndü.

Katalan ekibiyle 49 maçta süre bulan Rashford 14 gol - 14 asis üreterek toplamda 28 gole doğrudan katkı sağladı.