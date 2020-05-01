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Haber Giriş: 01.05.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Ganyan bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor

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Ganyan bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor
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Türkiye Jokey Kulübü’nden, ganyan bayilerine koronavirüs önlemi...

 

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının bir an önce başlayabilmesi için her türlü önlemi alan Türkiye Jokey Kulübü’nün isteği doğrultusunda, ganyan bayileri bu süreç zarfında yarışseverleri bayi içerisine almayacak.

Yarışlar yeniden başladığında, kupon ve para alışverişi bayilerin kapılarında açılan pencereden yapılacak. 

Ganyan bayileri yeni önlemlerle yarışları bekliyor

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