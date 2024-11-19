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Gana'da görülmemiş olay: Taraftarlar kaçan penaltıya deliler gibi sevindiler!

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#Afrika Uluslar Kupası Elemeleri#Gana#Nijer
Ganada görülmemiş olay: Taraftarlar kaçan penaltıya deliler gibi sevindiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 12:25

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu altıncı maçında Gana, evinde Nijer'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Gana turnuvaya katılım hakkı elde edemezken maç sırasında taraftarlardan ilginç bir protesto geldi.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde grupların son karşılaşmaları yapılıyor. Bu kapsamda F grubu son maçında Gana evinde Nijer'i ağırladı.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. Ev sahibinin golünü 67. dakikada Jeremia Afriyie atarken Nijer'in gollerini 22. dakikada Ousseini Badamassi ve 90+2. dakikada Oumar Sako kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takımda elenirken karşılaşma sırasında futbol sahalarında ender rastlanan olaylardan biri yaşandı.

KAÇAN PENALTIYA SEVİNDİLER

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Muhammed Kudus'ün vuruşunu kaleci Tanja kurtardı.

Tanja'nın kurtarışının ardından Gana tribünlerinde sevinç gösterileri yapılmaya başlandı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ganalı taraftarlarının kaçan penaltıya sevinmelerinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

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Taraftarlar, elemeler boyunca hiç galibiyet alamayan ve sadece üç puan toplayabilen takımlarını protesto ettiler.

ANGOLA VE SUDAN TURNUVAYA KATILIM HAKKI KAZANDI

F grubundaki maçların tamamlanması ile birlikte grubun en güçlü ekibi olarak görülen Gana, Afrika Uluslar Kupası'nın dışında kalırken nistepen daha zayıf görülen Angola ve Sudan takımları şampiyonaya katılım hakkı kazandı.

Oynanan altı maçın ardından F grubunda oluşan puan durumu ise şöyle:

1- Angola: 14 puan
2- Sudan: 8 puan
3- Nijer: 7 puan
4: Gana: 3 puan

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#Afrika Uluslar Kupası Elemeleri#Gana#Nijer

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