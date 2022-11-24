Gana cephesinden Portekiz maçı sonrası 'penaltı' tepkisi! 'Hakemler hediye verdi'

Haberin Devamı

Gana Teknik Direktörü Otto Addo, Portekiz'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

'BUNUN AÇIKLAMASI YOK'

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e kazandırdığı penaltı hakkında yorum yapan Otto Addo, "Ronaldo'yu üst üste 5. Dünya Kupası'nda gol attığı için tebrik ederim. Hakemler ona özel bir hediye verdi. VAR'ın neden devreye girmediğini bilmiyorum, bunun benim için bir açıklaması yok" dedi.

'DÜDÜKLER DAHA KOLAY ÇALINIYOR'

Gana'nın golcüsü Inaki Williams ise "Cristiano seviyesindeki bir oyuncu yere düşüyorsa, düdükler onun için daha kolay çalınıyor" şeklinde konuştu.