Gamze Kılıç: "Evde kala kala kendimi mutfakta geliştirdim"

Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı ‘Pass the Time’ (Zamanı Geçir) kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA’da pasör Gamze Kılıç, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini, yaptığı egzersizleri ve içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemlerini anlattı. Başarılı oyuncu, bu dönemde güne biraz daha geç başladığını belirterek, “Antrenman döneminde böyle bir fırsatımız olmadığı için bunu da iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Güne eşimle birlikte güzel bir kahvaltı ederek başlıyoruz. Ardından günlük rutinimiz olan Türk kahvesi geliyor. Sonrasında biraz dizi izleyip, öğleden sonra kondisyonerimizin bize gönderdiği egzersizleri yapmaya koyuluyorum. Evde antrenmansız, hareketsiz kalmamamız önemli. Antrenmandan sonra hemen mutfakta eşimle yemek yapmaya başlıyoruz. Yemekten sonra çay eşliğinde tekrar dizi veya film izliyoruz. Açıkçası şu dönemde yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Market alışverişi hariç kesinlikle dışarı çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.



"Hazır olmam gerektiğini kendime hatırlatıyorum"



Evdeki egzersizlerini ev içerisindeki eşyalarla da şekillendirdiklerini söyleyen başarılı voleybolcu, "Günlük rutin egzersiz olarak kondisyonerimizin bize gönderdiği programı uyguluyorum. Bazen programa kendimi iyi hissettirecek şeyler de ekliyorum. Eşimle birlikte sitede yarım saatlik koşulara çıkıyoruz. Ayrıca lastik ve TRX ile ekstra çalışmalar da yapıyoruz. Yoğun bir antrenman temposundan evde egzersize geçtik ve inanın bu aktif spor yapan bir sporcu için çok zor bir şeydir. Çünkü ne evde yaptığımız egzersizler ne de enerjimizi atmak için yaptığımız başka şeyler salonda yaptığımız antrenman kadar etkili olmuyor. Ne olursa olsun tabii ki sağlığımız her şeyden önce geliyor ve biz de kendimizi buna alıştırmaya çalışıyoruz. Evde buna göre ev aletleriyle, damacana yardımıyla antrenmanlarımızı şekillendiriyoruz. Zihinsel olaraksa, sürekli bu sürecin geçeceğini ve vücudumun hazır olması gerektiğini kendime hatırlatıyorum" açıklamasını yaptı.



"Kendimi mutfakta geliştirdim"



27 yaşındaki voleybolcu, bu dönemde zamanının bir kısmını mutfakta geçirdiğini vurgulayarak, “Galiba herkes gibi ben de kendimi mutfakta geliştirdim. Son zamanlarda antrenman yapmadığım her an kendimi mutfakta bir şeyler yaparken buluyorum. Bu dönemde yeni şeyler denemek hoşuma gitti. Hatta geçenlerde eşime, 'Ben galiba ikinci meslek olarak aşçılık okuyabilirim' dedim. Keşke yemeği yapmak 1-2 saat sürerken, yeme kısmı 15-20 dakikada bitmese” ifadelerini kullandı.



"Tek isteğim evlerinde kalmaları"



Gamze Kılıç, takipçilerinin evde kalması gerektiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:



“Takipçilerimizden tek istediğim, evlerinde kalmaları. Kendi sağlıklarını ve ailelerinin, sevdiklerinin canlarını düşünüp ona göre hareket etmeleri ve bu dönemde kendilerini oyalayacak güzel aktiviteler bulmaları."





