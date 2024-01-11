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Gambiya Milli Takımı'nın uçağında korkutan dakikalar! Futbolcular bayıldı, Beşiktaşlı Omar Colley zor anlar yaşadı...

Güncelleme Tarihi:

#Gambiya#Omar Colley#Afrika Uluslar Kupası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 13:41

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçı için Charles Konan Banny de Yamoussoukro Stadyumu'nun bulunduğu Fildişi Sahili'ne gitmek için uçuş yapan Gambiya Milli Takımı, büyük bir tehlike atlattı. Beşiktaşlı Omar Colley'nin de kadrosunda yer aldığı Gambiya Milli Takımı'nın uçuşu sırasında uçaktaki oksijen eksikliği endişeye neden oldu. Birçok futbolcu baygınlık geçirdi. İşte detaylar...

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Gambiya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Senegal ile karşılaşmak için turnuvanın düzenleneceği Fildişi Sahili'ne gitmek istedi ancak yaşanan büyük tehlike sonrası takım, ülkesine geri döndü.

UÇAKTA KORKUTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın oynanacağı Charles Konan Banny de Yamoussoukro Stadyumu'nun bulunduğu Fildişi Sahili'ne uçakla seyahat eden Gambiya Milli Takımı, yaşadığı büyük tehlikeyle futbolseverleri korkuttu.

Gambiya Milli Takımının uçağında korkutan dakikalar Futbolcular bayıldı, Beşiktaşlı Omar Colley zor anlar yaşadı...

Uçuş esnasında uçaktaki oksijen eksikliği nedeniyle birçok futbolcu baygınlık geçirdi. Takımdaki diğer futbolcular ise oksijenin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

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COLLEY'NİN ZOR ANLARI

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Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley de yer aldığı uçakta oldukça zor dakikalar geçirdiği, fazlasıyla terlediği ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Ayrıca Ankaragücü'nün santrforu Ali Sowe da uçakta yer alıyordu. Yaşanan büyük tehlike sonrası uçağın Gambiya'ya geri döndüğü belirtildi.

Gambiya Milli Takımının uçağında korkutan dakikalar Futbolcular bayıldı, Beşiktaşlı Omar Colley zor anlar yaşadı...

Senegal - Gambiya karşılaşması, 15 Ocak Pazartesi günü TSİ 17.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: 'TEMASA GEÇİLDİ, OYUNCUMUZ İYİ'

Beşiktaş Kulübü, olay sonrasında X hesabından bir açıklama yayımladı. Colley'nin durumunun iyi olduğunu belirten siyah - beyazlı kulübün yazısında, "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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#Gambiya#Omar Colley#Afrika Uluslar Kupası

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