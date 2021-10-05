Gambit, IEM Fall BDT derbisinde Natus Vincere’ı yendi

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Gambit de Natus Vincere de Major maçlarındaki Legends pozisyonlarını garantiledi. Bu maçın sonucuyla birlikte değişen tek şey takımların yarı finaldeki rakipleri ve 5.500 dolarlık bir ödül farkı oldu. Entropiq ile eşleşen Gambit, 16-0 ve 16-4 skorlarıyla kolay bir galibiyet elde etti. Natus Vincere ise Virtus.pro ile olan maçlarında aldığı 19-16 ve 16-12 skorlarla zafer kazandı.

IEM Güz 2021 BDT Final sıralaması:

Gambit - 17.500 $ + 2500 RMR puanı Natus Vincere - 12.000 $ + 2344 RMR puanı Entropiq - 8.000 $ + 2188 RMR puanı Virtus.pro - 5.000 $ + 2031 RMR puanı Spirit - 3.000 $ + 1875 RMR puanı INDE IRAE - 1,500 Dolar

7-8. Unique- 1.000 $

7-8. Nemiga - 1.000 $

9-10. K23 - 500 $

9-10. AVE - 500 $

11-12. forZe

11-12. Akuma

RMR döngüsü sona erdiğinde, Majors'a katılmaya hak kazanan ve Stockholm'de boş kalan beş takım aşağıdaki gibi: