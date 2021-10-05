Gambit, IEM Fall BDT derbisinde Natus Vincere’ı yendi

Gambit de Natus Vincere de Major maçlarındaki Legends pozisyonlarını garantiledi. Bu maçın sonucuyla birlikte değişen tek şey takımların yarı finaldeki rakipleri ve 5.500 dolarlık bir ödül farkı oldu. Entropiq ile eşleşen Gambit, 16-0 ve 16-4 skorlarıyla kolay bir galibiyet elde etti. Natus Vincere ise Virtus.pro ile olan maçlarında aldığı 19-16 ve 16-12 skorlarla zafer kazandı.
IEM Güz 2021 BDT Final sıralaması:
7-8. Unique- 1.000 $
7-8. Nemiga - 1.000 $
9-10. K23 - 500 $
9-10. AVE - 500 $
11-12. forZe
11-12. Akuma
RMR döngüsü sona erdiğinde, Majors'a katılmaya hak kazanan ve Stockholm'de boş kalan beş takım aşağıdaki gibi: