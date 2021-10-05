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Gambit, IEM Fall BDT derbisinde Natus Vincere’ı yendi

#IEM Fall BDT#Gambit#Natus Vincere
Gambit, IEM Fall BDT derbisinde Natus Vincere’ı yendi

Rus espor takımı Gambit, IEM Fall BDT derbisinde Ukraynalı espor takımı Natus Vincere’i 2-0 yendi. Vladislav "nafany" Gorshkov, maç sonrası röportajda, bu maçın sonucunun her iki takım için de çok bir şey ifade etmediğini söyledi. Ancak bu zaferin PGL Stockholm Major öncesi takımın moralini yükseltecek bir moral desteği olarak gördüğünü belirtti.

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Gambit de Natus Vincere de Major maçlarındaki Legends pozisyonlarını garantiledi. Bu maçın sonucuyla birlikte değişen tek şey takımların yarı finaldeki rakipleri ve 5.500 dolarlık bir ödül farkı oldu. Entropiq ile eşleşen Gambit, 16-0 ve 16-4 skorlarıyla kolay bir galibiyet elde etti. Natus Vincere ise Virtus.pro ile olan maçlarında aldığı 19-16 ve 16-12 skorlarla zafer kazandı.

IEM Güz 2021 BDT Final sıralaması:

  1. Gambit - 17.500 $ + 2500 RMR puanı
  2. Natus Vincere - 12.000 $ + 2344 RMR puanı
  3. Entropiq - 8.000 $ + 2188 RMR puanı
  4. Virtus.pro - 5.000 $ + 2031 RMR puanı
  5. Spirit - 3.000 $ + 1875 RMR puanı
  6. INDE IRAE - 1,500 Dolar

7-8.  Unique- 1.000 $

7-8. Nemiga - 1.000 $

9-10. K23 - 500 $

9-10. AVE - 500 $

11-12. forZe

11-12. Akuma

RMR döngüsü sona erdiğinde, Majors'a katılmaya hak kazanan ve Stockholm'de boş kalan beş takım aşağıdaki gibi:

  1. Natus Vincere - Legends
  2. Gambit - Legends
  3. Spirit - Challengers
  4. Virtus.pro - Contenders
  5. Entropiq – Contenders
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#IEM Fall BDT#Gambit#Natus Vincere