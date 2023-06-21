Galler'e attığı enfes gol sonrası Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılışı hızlandı mı?

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Annesi Serap hanımın “Her seçim bir vazgeçiştir’ paylaşımı sonrası 1 haftadır Türk spor gündeminin birinci maddesine oturan Arda Güler’in F.Bahçe’den ayrılıp ayrılmayacağı sorusu, Galler maçından sonra yeni bir boyut kazandı. Arda’nın forma lansmanında sözleştikleri gibi bugün 13.00’te Başkan Ali Koç’la yapacağı görüşmede yılan hikayesine dönen Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı sorusuna net cevap gelmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın A Milli Takım'da Arda Güler geleceğine ilişkin soruyu yanıtladı Haberi görüntüle

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Ancak genç futbolcunun attığı şık gol ve maç sonu geleceği ile ilgili soruya net yanıt vermemesi Türkiye’de kalma ihtimalini zorlaştırdığı yönünde güçlü bir kanaat oluşmasına neden oldu. Camiada ağırlıklı düşünce ise milli formayla dünya vitrinine çıkan Arda Güler’in attığı bu golle ve sergilediği performansla fiyatını katladığı yönünde.

DORTMUND ÖNDE

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Ayrıca Almanya’da şampiyonluğu kılpayı kaçıran Borussida Dortmund’un yanı sıra Paris St. Germain ve Ajax genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu 3 takım arasında Borussia Dortmund’un daha önde olduğu öğrenilirken bunların dışında Avrupa’da başka kulüplerin radarına girmesi de gidişin durdurulamayacağı fikrini güçlendiriyor.

ARDA GÜLER 2023 GOL BOY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERiLDi

1.Jamal Musiala Bayern Münih

2. Jude Bellingham Real Madrid

3 Gavi Barcelona

4 Antonio Silva Benfivca

5.Alejandro Balde Barcelona

6.Xavi Simons PSV Eindhoven

7.Florian Wirtz B.Leverkusan

8.Benjamin Sesko Red bull Leipzig

9.Devyne Rensch Ajax

10.Giorgio Scalvini Atalanta

78. Arda Güler Fenerbahçe