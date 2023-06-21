×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galler'e attığı enfes gol sonrası Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılışı hızlandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Gallere attığı enfes gol sonrası Arda Gülerin Fenerbahçeden ayrılışı hızlandı mı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerde Galler performansı sonrası Arda Güler'in geleceği ile ilgili belirsizlik daha da arttı. Arda Güler’in bugün 13.00’te Başkan Ali Koç’la yapacağı görüşmede yılan hikayesine dönen Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı sorusuna net cevap gelmesi beklenirken, camiada her geçen gün kulübe veda ihtimali güçleniyor.

Haberin Devamı

Annesi Serap hanımın “Her seçim bir vazgeçiştir’ paylaşımı sonrası 1 haftadır Türk spor gündeminin birinci maddesine oturan Arda Güler’in F.Bahçe’den ayrılıp ayrılmayacağı sorusu, Galler maçından sonra yeni bir boyut kazandı. Arda’nın forma lansmanında sözleştikleri gibi bugün 13.00’te Başkan Ali Koç’la yapacağı görüşmede yılan hikayesine dönen Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı sorusuna net cevap gelmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınA Milli Takımda Arda Güler geleceğine ilişkin soruyu yanıtladıA Milli Takım'da Arda Güler geleceğine ilişkin soruyu yanıtladıHaberi görüntüle

iLGi DAHA DA ARTTI

Ancak genç futbolcunun attığı şık gol ve maç sonu geleceği ile ilgili soruya net yanıt vermemesi Türkiye’de kalma ihtimalini zorlaştırdığı yönünde güçlü bir kanaat oluşmasına neden oldu. Camiada ağırlıklı düşünce ise milli formayla dünya vitrinine çıkan Arda Güler’in attığı bu golle ve sergilediği performansla fiyatını katladığı yönünde.

Gözden KaçmasınTürkiye - Galler maçına Umut Nayir ve Arda Güler damgası Yedekten girip geceyi değiştirdiler...Türkiye - Galler maçına Umut Nayir ve Arda Güler damgası! Yedekten girip geceyi değiştirdiler...Haberi görüntüle

DORTMUND ÖNDE

Haberin Devamı

Ayrıca Almanya’da şampiyonluğu kılpayı kaçıran Borussida Dortmund’un yanı sıra Paris St. Germain ve Ajax genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Bu 3 takım arasında Borussia Dortmund’un daha önde olduğu öğrenilirken bunların dışında Avrupa’da başka kulüplerin radarına girmesi de gidişin durdurulamayacağı fikrini güçlendiriyor.

ARDA GÜLER 2023 GOL BOY ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERiLDi

1.Jamal Musiala Bayern Münih
2. Jude Bellingham Real Madrid
3 Gavi Barcelona
4 Antonio Silva Benfivca
5.Alejandro Balde Barcelona
6.Xavi Simons PSV Eindhoven
7.Florian Wirtz B.Leverkusan
8.Benjamin Sesko Red bull Leipzig
9.Devyne Rensch Ajax
10.Giorgio Scalvini Atalanta
78. Arda Güler Fenerbahçe

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik