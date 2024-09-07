Galler - Türkiye maçında dikkat çeken istatistik: En tutuk maçımızı oynadık! Barış Alper Yılmaz ilk kez kırmızı kart gördü, Arda Güler'in sakatlığı korkuttu

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

GALLER'DE GALİBİYET HASRETİMİZ DEVAM ETTİ

A Milli Takım, Galler ile deplasmanda oynadığı 5. maçta da galibiyet özlemini dindiremedi.

Ay-yıldızlı ekip rakibiyle deplasmanda oynadığı 5. maçta 3. beraberliğini aldı. Milli takım, Galler deplasmanında 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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A Milli Takım'ın deplasmanda resmi maç galibiyeti alamadan en fazla konuk olduğu ülkeler:

Sovyetler Birliği/Rusya (1B 6M)

İzlanda (1B 5M)

Galler (2B 3M)

Hollanda (2B 3M)

Almanya (2B 3M)

İngiltere (5M)

ULUSLAR LİGİ'NDEKİ EN 'DURGUN' MAÇIMIZI OYNADIK

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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde oynadığı 17 maçta en az topa sahip olduğu en (%33.2), isabetli pas yaptığı (233), toplam (5) ve isabetli (1) şut çektiği maçı Galler karşısında oynadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ

Maçın 31. dakikasında rakip ceza alanında yerde kalan ve penaltı bekleyen Barış Alper, devam kararı sonrası Rodon ile yaşadığı gerginliğin ardından sarı kart gördü.

62. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Barış Alper, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER KORKUTTU!

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 89. dakikada kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı. Yerde dizinden kısa bir tedavi gören milli yıldız, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Teknik direktör Montella, Arda'nın durumuyla ilgili maç sonunda; 'Darbeden dolayı çıktı. Önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum.' dedi.