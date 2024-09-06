Galler Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galler Türkiye maçı ile milli heyecan futbolseverlerle buluşacak. Bugüne kadar Galler deplasmanında çıktığı 4 resmi maçı da kazanamayan Türkiye bugün Cardiff’te ilk galibiyetini almak istiyor. Geride kalan 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Ay yıldızlılar, bu sezon A Ligi’ne çıkmak istediği Uluslar Ligi’nde açılışı Galler zaferiyle yapmayı planlıyor. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve bazı detaylar

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4 ilk karşılaşmasında Galler, A Milli Takımımız Türkiye'yi ağırlayacak. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

· A Milliler, Galler ile 10. kez rakip olacak. Ay yıldızlılar tamamı resmi olan geride kalan 9 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

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· A Milliler, Uluslar Ligi’nde son 11 maçının 9’unu kaybetmedi. Türkiye 5 galibiyet, 4 beraberlik aldığı bu seride 2 yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

· Türkiye, Vincenzo Montella ile 14. sınavına Galler’de çıkacak. Milliler İtalyan çalıştırıcı ile 6 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Grupta bugün yine saat 21.45’te İzlanda ile Karadağ takımları karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER