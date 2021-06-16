Galler Teknik Direktörü Rob Page: "Türkiye'ye daha fazla gol atabilirdik"

Maç öncesi Türkiye'ye karşı hazırladıkları planın uygulandığını belirten Page, "İlk yarıda daha fazla pozisyon bulabilirdik. Bu olsaydı, maç 4-0 veya 5-0 bitebilirdi." dedi.

Daha fazla gol atamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Page, "Oyuncularımın hazırladığı pozisyonlar inanılmazdı. Daha fazla gol atabilirdik, atamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'ye saygısızlık etmek istemem ama onların İsviçre'den farklı olacağını biliyordum. Daha fazla atak yapmaya çalışacaklarını biliyordum. Sonuçtan memnunum. 4 puan toplamak harika." diye konuştu.