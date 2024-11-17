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Galler maçına devam edememişti! Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu...

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#Hakan Çalhanoğlu#Galler#Türkiye
Galler maçına devam edememişti Hakan Çalhanoğlunun son durumu belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 16:11

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'le oynadığı müsabakada sakatlanarak maça devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu.

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Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5’inci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmada bir sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, devre arasında oyundan çıkmış ve maça devam edememişti.

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Daha önce de benzer bir sakatlık yaşayan ve formasını giydiği Inter'de bazı maçları kaçıran tecrübeli orta saha karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Tam hazır değildim. Yine aynı yer ağrımaya başladı. Risk almadım, batmaya başladı. Yarın MR çekilecek, duruma daha sonra bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Sky Sport'tan Matteo Barzaghi, ilk testler sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun yaşadığı kas sakatlığının ciddi bir boyutta olmadığını duyurdu.

Inter ile Milli Takım yetkililerinin oyuncunun daha ciddi sakatlık yaşamaması için uygulanacak iyileşme planını organize edeceği belirtilirken daha ciddi bir sakatlık riskini önlemek tarafların iletişim halinde olduğu bildirildi.

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Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'ya geri dönmesi ve yeni testlerinin yapılması planlanıyor.

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#Hakan Çalhanoğlu#Galler#Türkiye

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