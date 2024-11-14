×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galler kafilesi Kayseri'ye geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Galler#Milli Takım#Kayseri
Galler kafilesi Kayseriye geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 23:14

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'ye geldi.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'na özel uçakla gelen Galler Milli Futbol Takımı kafilesini federasyon temsilcilerinin yanı sıra bazı yabancı taraftarlar da karşıladı.

Kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

4. Grup'ta 10 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 8 puanla ikinci sırada yer alan takipçisi Galler'i konuk edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galler#Milli Takım#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!