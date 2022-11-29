2022 Dünya Kupası | Canlı: Galler-İngiltere maçı

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İngiltere ve Galler, Dünya Kupası B Grubu'ndaki kritik maçta karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

İngiltere 0-0 Galler

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu B Grubu'nda İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kalmıştı.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane

Galler: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore