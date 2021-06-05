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GeriEURO2020 Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı
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EURO2020
Haber Giriş: 05.06.2021 - 23:43 | Son Güncelleme:

Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı

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Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımımızla EURO 2020'de aynı grupta yer alan Galler, Arnavutluk'la oynadığı hazırlık maçında berabere kaldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Galler, hazırlık maçında Arnavutluk'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma Galler'in başkenti Cardiff'te oynandı.

Galler'in Tottenham Hotspur'da başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcusu Gareth Bale, yedek başladığı müsabakaya 71. dakikada dahil oldu.

Avrupa Şampiyonası'na 12 Haziran'da oynayacağı İsviçre maçı ile başlayacak Galler, 16 Haziran'da ise Türkiye ile karşılaşacak.

Galler, hazırlık maçında Arnavutlukla 0-0 berabere kaldı

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