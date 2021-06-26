Galler Danimarka EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra tur atlamayı başaran ilk takım oldu. İskandinav ülkesi, 2004'te Çek Cumhuriyeti'ne 3-0 kaybettiği karşılaşmadan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grup aşamasından sonra maça çıkacak. Oynadığı son 16 resmi maçın sadece ikisini kaybeden Galler, bu mağlubiyetleri son beş karşılaşmasında aldı. Ada ülkesi, Haziran 2019'dan bu yana üst üste iki maçtan yenilgiyle ayrılmıyor.

Galler boy gösterdiği üç büyük turnuvada da grup aşamasını geçmeyi başardı. Euro 2020'nin grup aşamasında maç başına 19.7 şut çeken Danimarka, en yüksek ortalamasına ulaştığı büyük turnuvayı geçiriyor. Bu süreçte çektiği ilk 44 şutundan bir gol çıkarabilen Danimarka, Rusya maçındaki 15 şutunun dördünü gole çevirdi. Galler'in Euro 2016 ve Euro 2020'de çektiği 97 şutun 49'u Gareth Bale ve Aaron Ramsey'den geldi. Danimarka formasıyla çıktığı son beş maçta altı gole katkı sağlayan Mikkel Damsgaard, Rusya'yı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ülkesi adına büyük turnuva golü atan en genç oyuncu oldu. Euro 2020'de üç asisti bulunan Pierre-Emile Hojbjerg, bir büyük turnuvada en yüksek sayıya ulaşan Danimarkalı oyuncu olmak istiyor.

GALLER DANİMARKA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galler Danimarka EURO 2020 maçı saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.