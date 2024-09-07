Galler cephesinden A Milli Takım maçı sonrası flaş yorum: 'Türkiye'yi şaşırttık, bunu beklemiyorlardı'

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler’e konuk olan A Milli Futbol Takımı, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak turnuvaya 1 puanla başladı. Karşılaşma boyunca etkisiz bir görüntü çizen ay-yıldızlı ekip, Galler ile deplasmanda oynadığı 5. maçta da galibiyet hasretine son veremedi. Pazartesi günü İzmir’de İzlanda’yı ağırlayacak olan ay-yıldızlılar, grupta avantaja sahip olma adına 3 puana odaklandı. Galler muhabirleri, iki takımın müsabaka boyunca sergilediği futbolu analiz etti.

GALLER MUHABİRLERİNİN DÜN GECEKİ MÜCADELEYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

CARL ROBERTS (BBC WALES): “GALLER, TÜRKİYE’Yİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATAN YOĞUNLUKTA BİR FUTBOL OYNADI”

Galler'in Craig Bellamy yönetiminde oynadığı oyundan etkilendim. Bellamy, takımla beraber sadece birkaç gün geçirdi. Buna rağmen oyuncularına Türkiye'ye baskı yapma ve topu kendi kalesinden uzak tutarak futbol oynama talimatlarını açıkça benimsetmişti. Kaleci Danny Ward, top ayağındayken biraz gergin görünüyordu ama genel olarak Galler çok iyi durumdaydı. Galler'in Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir yoğunlukta futbol oynadığını düşünüyorum. Türkiye'yi şaşırttık diyebiliriz. Yine de Galler’in kale önünde daha etkili olması gerekiyordu.

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“ARDA GÜLER’DEN DAHA FAZLASINI GÖRMEK İSTERDİM”

Arda Güler'den daha fazlasını görmek isterdim. Arda’nın Galler'e karşı daha önceki performansından ve Euro 2024'teki mükemmel futbolundan sonra onun bu maçta nasıl bir oyun oynayacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Gruptaki gidişatın 16 Kasım'daki Türkiye-Galler maçında netleşeceğini düşünüyorum. Bu akşamki sonuç Türkiye için iyi bir sonuçtu çünkü 10 kişi kalmışlardı. Ve bence Galler, maça geri dönüp baktığında bir fırsat kaçırdığını düşünecektir. Türkiye'nin rövanşta çok daha iyi olacağından eminim. Galler’in de Craig Bellamy yönetiminde daha fazla antrenman ve maç yaptıktan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum.

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MOLLY STEPHENS: “CRAİG BELLAMY’NİN YÖNETİMİ GERÇEKTEN ÇOK CESARET VERİCİYDİ”

Bu maç Galler için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Teknik direktör Craig Bellamy yönetiminin verdiği ilk işaretler gerçekten çok cesaret vericiydi. Bu yaz 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye ile berabere kalmak Galler adına olumlu bir sonuçtu. Galler; akıcı, yaratıcı ve baskın futboluna rağmen ilk yarıda yakaladığı bazı şansları değerlendiremedi. Bu durum hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama yine de bir Galler taraftarı olarak ortada izlenmesi gereken çok heyecan verici bir maç ve futbol tarzı vardı. Türk oyuncular, bence Galler'in böyle bir futbol tarzıyla oynayacağını beklemiyordu. Türkiye, Galler'in özellikle ilk yarıda kendileri kadar baskın olmasını da beklemiyordu.

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“TÜRKİYE, GRUPTA BAŞARILI OLAMAZSA ŞAŞIRIRIM”

Uluslar Ligi mücadelesinde şimdiye kadar sadece bir maç oynandı ve her şey gerçekten heyecan vericiydi. Türkiye'nin elbette büyük bir şansı var. Türkiye, harika bir takım. Aynı zamanda harika oyunculara ve harika bir teknik direktöre sahipler. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalist oldular. O yüzden grupta başarılı olamazlarsa şaşırırım. Ancak şu anda gruptaki her takımın oynaması gereken çok önemli maçlar var.