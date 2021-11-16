Galler Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? Belçika kazanırsa...

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Bu akşam sahaya favori olarak çıkacak olan Belçika'nın Galler'i yenmesi, Türkiye'nin de Karadağ'dan galibiyet çıkarması durumunda Play-Off'a kalsak dahi seri başı olacağız. Bu akşamki mücadeleyi kazanamaz, grubu ikinci olarak tamamlarsak Play-Off'ta seri başı olma şansımız kalmayacak.

Bu da Play-Off'ta İtalya, Portekiz gibi bir rakiplerle eşleşmek ve o müsabakayı deplasmanda oynamak anlamına gelebilir.

Belçika Galler’i yenerse, tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta, “seri başı” kontenjanından dolayı ev sahibi olacağız.

BALE İLK 11'DE OLMAYACAK

Belçika ile karşılaşacak olan Galler'e mücadele öncesi yıldız futbolcu Gareth Bale'den kötü haber geldi. Bale, sakatlığının ardından tam olarak hazır olmaması nedeniyle maça ilk 11'de çıkamayacak.

Sky Sports'ta yer alan habere göre yıldız futbolcu Gareth Bale, Belçika maçına ilk 11'de başlayamayacak.

Galler teknik direktörü Rob Page ise, Belarus ile oynadıkları maçın ardından Gareth Bale ile ilgili "Birkaç aydır oynamıyor ve onu oyuna sokmak fiziksel açıdan büyük bir soru işareti." ifadelerinde bulunmuştu.

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GALLER BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galler Belçika maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.