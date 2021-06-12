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Spor Arena
Haber Giriş: 12.06.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Galler 1-1 İsviçre (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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Galler 1-1 İsviçre (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

EURO 2020'de A Milli Takım'ın grubunda yer alan Galler ile İsviçre kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İlk maçların ardından grubun son puan durumu da belli oldu.

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  • Galler - İsviçre maçından fotoğraflar (EURO 2020)
  • Galler - İsviçre maçından fotoğraflar (EURO 2020)
  • Galler - İsviçre maçından fotoğraflar (EURO 2020)
  • Galler - İsviçre maçından fotoğraflar (EURO 2020)
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EURO 2020'de A Milli Takım'ın grubundaki Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye Embolo çıktı ve attığı şık kafa golüyle İsviçre'yi öne geçirdi.

Galler'in yanıtı ise 74. dakikada Moore'dan geldi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

VAR'DAN DÖNDÜ

İsviçre'nin 85. dakikada Gavranovic ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Grubun ikinci maçında Galler, Türkiye ile kozlarını paylaşacak. İsviçre ise İtalya ile karşılaşacak.

Galler 1-1 İsviçre (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

A GRUBU PUAN DURUMU

1) İtalya - 3 puan

2) Galler - 1 puan

3) İsviçre - 1 puan

4) Türkiye - 1 puan

 

İLK 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.

İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.

 

 

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