Galler 1-1 İsviçre (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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EURO 2020'de A Milli Takım'ın grubundaki Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye Embolo çıktı ve attığı şık kafa golüyle İsviçre'yi öne geçirdi.

Galler'in yanıtı ise 74. dakikada Moore'dan geldi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

VAR'DAN DÖNDÜ

İsviçre'nin 85. dakikada Gavranovic ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Grubun ikinci maçında Galler, Türkiye ile kozlarını paylaşacak. İsviçre ise İtalya ile karşılaşacak.

A GRUBU PUAN DURUMU

1) İtalya - 3 puan

2) Galler - 1 puan

3) İsviçre - 1 puan

4) Türkiye - 1 puan

İLK 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.

İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.