Galler 0-0 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi maç özeti)

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile Türkiye karşı karşıya geldi. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Galler'in 37. dakikada Thomas'la bulduğu gol, ofsayt bayrağına takıldı.

Milli Takımımız'da Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımımızı 10 kişi bıraktı.

Maç genelinde rakibimiz daha net gol pozisyonu bulsa da topu ağlarımıza gönderemediler. Milli Takımımız ise maçın son anlarında hava toplarıyla rakip kalede gol aradı ancak başarılı olamadı.

Bu sonucun ardından iki takım da gruba birer puanla başladı.

A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek. Galler ise aynı gün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

İZLANDA, KARADAĞ'I 2 GOLLE GEÇTİ

Grubun diğer maçında İzlanda evinde Karadağ'ı 2-0 mağlup etti ve ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

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HAKAN ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Sakatlığını atlatan A Milli Takımın Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, 64. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Hakan Çalhanoğlu'nu sahaya sürdü.

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EMİRHAN TOPÇU İLK MAÇINA ÇIKTI

Aday kadroya ilk kez davet edilen Emirhan Topçu, Galler karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Emirhan mücadelenin 90. dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu ve 8 dakikalık uzatma bölümünde karşılaşmada görev aldı.

GALLER 0-0 TÜRKİYE

KIRMIZI KART: 62' Barış Alper

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada sağ taraftan Thomas’ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Ramsey’in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

37. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Thomas’ın Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

38. dakikada Galler savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Barış Alper pasını Arda Güler’e aktardı. Arda’nın penaltı noktası gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak Galler savunmasından döndü.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



51. dakikada Arda Güler’in ceza sahası içi sol çaprazından çevirdiği top Barış Alper’in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

55. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Wilson’ın ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden çevirdiği topa sağ çaprazdan Johnson’un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

62. dakikada kendi yarı alanının sol taç çizgisine yakın noktasında baskıya giden Barış Alper Yılmaz, Neco Williams’a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

87. dakikada sol taraftan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın kale önünden kafa vuruşunda kaleci Ward meşin yuvarlağı kurtardı.