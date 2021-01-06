Galibiyetin mimarı Cyle Larin konuştu! "Büyük bir zevk"

Attığı gollerden çok galibiyetten keyif aldığını belirten Kanadalı golcü, "İyi bir takımımız var, böyle gitmeyi de çok arzuluyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Ben bugün 4 gol attım ama inanın 4 golden fazla galibiyetten keyif aldım. Aboubakar ile oynamak büyük bir zevk. Hangimizin gol attığının, asist yaptığının önemi yok. Galibiyetlere devam ediyoruz. İlk kez hat-trick'imi yaptım, bu nedenle topu saklamak istedim." dedi.

Larin, Aboubakar'ı geçti



Çaykur Rizespor karşısında 4 gol atarak galibiyette önemli rol sahibi olan Cyle Larin, gol sayısında Aboubakar'ı geçti.

Karşılaşma öncesinde 6 golü bulunan Larin, bu akşam rakip fileleri 4 kez havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti ve Aboubakar'ı (8) geride bırakarak Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.