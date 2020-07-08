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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 19:48,

ZTK Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası final tarihi

Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla belli oldu. Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan final maçında, rakiplerini geride bırakarak finale kadar gelen her iki ekip de kupayı müzesine götürmek için sahada galibiyet için mücadele verecek. Sporseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası final tarihinin açıklamasıyla gözler ZTK Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Peki, ZTK Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte, ayrıntılar.

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Corona virüsü nedeniyle 5 Mayıs'ta oynanması planlanan daha sonra ertelenen Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi TFF'nin gerçekleştirdiği toplantıyla karara bağlandı. Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin yaşanacağı ZTK final maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Temmuz'da oynanacak. İşte, ayrıntılar.

2ZTK TRABZONSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN
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ZTK TRABZONSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

4YABANCI KURALI DEĞİŞTİ
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YABANCI KURALI DEĞİŞTİ

Gerçekleştirilen toplantıda uzun bir süredir kamuoyunda konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de kararlar alındı. Buna göre, Süper Lig kulüpleri gelecek sezon 14 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak bu oyunculardan en az bir tanesinin 1996 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Ayrıca bu oyunculardan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-22 sezonunda en fazla 12 yabancı futbolu ile sözleşme yapılabilecek. Bu oyunculardan da en az 1 tanesinin 1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olacak. Söz konusu sezonda bu oyunculardan en fazla 7 tanesi aynı anda ğsahada olacak.

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Bir sonraki sezonda ise yabancı futbolcu sayısı 10a düşecek. En az 1 tane yabancı futbolcunun 2000 ve sonrasındaki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. Yine bu oyunculardan en fazla 6 tanesi aynı anda sahada görev alabilecek.

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