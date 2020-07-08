ZTK Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası final tarihi

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Gerçekleştirilen toplantıda uzun bir süredir kamuoyunda konuşulan yabancı kuralıyla ilgili de kararlar alındı. Buna göre, Süper Lig kulüpleri gelecek sezon 14 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak bu oyunculardan en az bir tanesinin 1996 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Ayrıca bu oyunculardan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-22 sezonunda en fazla 12 yabancı futbolu ile sözleşme yapılabilecek. Bu oyunculardan da en az 1 tanesinin 1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olacak. Söz konusu sezonda bu oyunculardan en fazla 7 tanesi aynı anda ğsahada olacak.