Zorbay Küçük'ün öyküsü Yeşilçam filmlerini aratmıyor

İKİ KARDEŞ DE HAKEM OLDU Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, zor şartlar altında büyüdü. Bu yüzden de Zorbay Küçük, babasını o günden sonra görmedi. Zorbay Küçük okuyup ekonomist olurken, ağabeyi de tekstil mühendisi olarak hayatını kazandı. Ama iki kardeş de babaları gibi hakem de oldu. Fakat Zorbay Küçük, hakem olurken etkilendiği isim babası değil, ağabeyi Mehmet Can’dı…