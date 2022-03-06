Zorbay Küçük kimdir kaç yaşında? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük'e ne oldu? Kritik maçta tansiyon yükseldi

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük'e ne olduğu karşılaşmada yaşanan olayın ardından gündeme geldi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük'e yönelik olumsuz tezahüratlarda bulunan Fenerbahçe taraftarı, hakemin üzerine doğru koştu. 1992 yılında dünyaya gelen Hakam Zorbay Küçük hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda başlamıştı.
Küçük’e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük’ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.
Zorbay Küçük 18 Ekim 1992'de Adana'da dünyaya geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğlu olan Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Küçük o sezon sadece tek maç yönetti. Küçük daha önce verdiği röportajda şunları ifade etmişti;
Adana Erkek Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatım ise halen devam etmekte. Şu an Çukurova Üniversitesi'nde İngilizce Ekonometri okuyorum. Son sınıftayım. Son üç yıldır hakemlik sebebiyle mezun olamıyorum. Vizeler bizim kamp dönemlerimize geliyor. Bu sebeple gidemiyorum. Kamp dönemlerimiz çok yoğun geçiyor. Hocalarımla herhangi bir iletişime geçmiyorum çünkü bir imtiyaz sağlansın istemiyorum. Bitirmeyi çok istiyorum ama şu an mecburiyetten bitiremiyorum. Bir gün mutlaka bitirmek istiyorum. Takdir edersiniz ki hakemliğin yarını yok. Tanık olduğumuz durumlar var. O yüzden yaşım genç olmasına rağmen hakemlik konusunda çok ileriye doğru bakmıyorum. Her an bitecekmiş gibi yaşıyorum. Kendimi her an hakemliğim bitecekmiş gibi hazırlıyorum.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 14'üncü dakikasında Zorbay Küçük'ün, İrfan Can Kahveci'nin Siopis'in ayağına basması sonucunda VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemesi ve İrfan Can'a kırmızı kart göstermesinin ardından Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17'nci dakikada tüm Türkiye gördü! TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"