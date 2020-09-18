İşte yeni aşkı! Fena yakalandı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen spor spikeri Diletta Leotta, yeni bir aşka yelken açtı.
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Diletta Leotta'nın Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" dergisinin kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazılmıştı.
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Bu iddia sonrasında Zlatan Ibrahimovic'in 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlanmıştı.
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ZLATAN SUSTU, DILETTA'NIN MENAJERİ YALANLADI
Zlatan cephesinden açıklama gelmezken, Leotta'nın menajeri ise "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadeleriyle haberi yalanlamıştı.
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Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.
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COMO GÖLÜ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ
İtalyan basınına yansıyan habere göre 29 yaşındaki spiker, başarılı iş adamı Marco Valta ve arkadaşlarıyla birlikte Como Gölü'nde bir pazar günü geçirdi.
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Daniele Scardina ile yaşadığı ilişki sona erdikten sonra herhangi bir birliktelik yaşamayan Leotta, Valta ile geçirdiği pazar günü önce göl gezintisi yaptı.
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Başarılı spiker, sonrasında da sörf dersleri alarak keyifli zaman geçirdi.
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"BİR ERKEKTE NE ARIYORUM?"
Geçtiğimiz günlerde hayatında olmasını istediği ideal erkeğin tanımını yapan Leotta şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Doğam gereği, benimkinden farklı dünyalara meraklıyım ve farklı insanlarla, ilgim olmayan konuları keşfetmeyi seviyorum.
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Bir erkekte ne arıyorum? İhtiyaçlarım zaman içerisinde değişiyor. Şu anda hafifliğe ve korunduğumu hissetmeye ihtiyacım var."
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"DILETTA HAYATIN BANA VERECEĞİ EN GÜZEL ŞEYLERDEN BİRİ"
Diletta'nın eski sevgilisi Daniele Scardina ise ünlü spikerle barışmak istediğini şu sözlerle ifade etmişti:
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"Onu seviyorum ve asla ona ihanet etmedim. Diletta, hayatın bana verebileceği en güzel şeylerden biri.
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Ben bir boksörüm ve kendimi asla yere atmam ama beni terk etmesi çok sert bir yumruk gibiydi. Onu geri kazanmaya çalışıyorum."