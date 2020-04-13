Zlatan Ibrahimovic Corona virüsü günlerinde yine karantina dinlemedi!

Dünyanın Corona virüsü ile mücadele ettiği günlerde Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic skandal bir davranışa imza attı.Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115 bini aştı.Avrupa'nın İtalya ve İspanya gibi ülkelerine oranla salgından daha az etkilenen İsveç'te 10 bin 948 vaka tespit edilirken 919 ölüm yaşandı ve 381 iyileşme raporlandı.Salgının olduğu bütün ülkelerde olduğu gibi İsveç'te de insanlara evde kalmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun hareket etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.İtalya'da Milan forması giyen ve salgın sonrası liglerin askıya alınmasıyla İsveç'e giderek kendisini karantinaya alacağını söyleyen Zlatan Ibrahimovic ise uyarılara kulak asmışa pek benzemiyor.Zlatan geçtiğimiz günlerde Hammarby kulübünün antrenman tesislerine giderek bireysel çalışmalar yapmış ve tesiste olan futbolcularla sohbet etmişti.Bugün ise Zlatan Ibrahimovic, yine uyarıları dikkate almadı ve Hammarby takımıyla birlikte antrenmana çıktı.Hissedarı olduğu İsveç takımı Hammarby'nin antrenman eşofmanlarını giyen 38 yaşındaki Zlatan, takımla birlikte idmana çıktı ve çift kale maç yaptı. Zlatan'ın her türlü ikili mücadeleye girdiği görüldü. Bu görüntüler İsveç'te ve sosyal medyada büyük tepki aldı.İsveç'te ligler, corona virüs nedeniyle ertelendi ancak Hammarby kulübü antrenmanları yapmayı sürdürüyor. İsveç'te birçok takım karantinada kalmak yerine antrenman sahasına geliyor.İsveç ekibi Hammarby, Ibrahimovic'i antrenman tesislerinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten bir açıklamada bulundu.Sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Ibrahimovic ise futbol oynamayı özlediğini, kariyeriyle ilgili ise henüz bir karar vermediğini söyledi.Zlatan'ın katıldığı antrenmanı tesis çevresinde yaşayan ve Zlatan'ı görmeye gelen insanlar da izledi. Saha dışının da kalabalık olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözden kaçmadı.