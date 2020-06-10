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GeriFutbol Zirvenin kare asından şampiyonluk sözleri!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 08:31,

Zirvenin kare asından şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'in başlamasına iki gün kala şampiyonluk adaylarının başkanları konuştu.

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Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de hasretin bitmesine sadece iki gün kaldı… 4 takımın sürdürdüğü şampiyonluk yarışında ateş 89 gün sonra cuma günü iki maçla yanacak.

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Sabah Gazetesi, zorlu mücadele öncesi zirvenin kare ası olan Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un başkanlarına düşüncelerini sordu.

3SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ
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SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ

Sağlıklı bir 8 hafta diliyorum. İnşallah hiçbir takım bu sürede sağlık problemi yaşamaz. Biz Sivas olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Önümüzde ciddi bir avantaj var. Şehir olarak şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Yönetim olarak da futbolcularla bir toplantı yapacağız. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek istiyoruz.

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Fikstür avantajımız var, bunu başaracak bir kadroya sahibiz. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşarak şehrimizi mutlu edeceğiz. Biz hazırız. Şampiyon olmaya odaklandık. Futbolu çok özledik ve sahaya dönmeyi çok istiyoruz. Ekonomik açıdan da dönüş önemli. 8 hafta sonunda kalan alacaklarımızı da tahsil etme şansı bulacağız. İnşallah herkes için hayırlısı olur.

5BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ
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BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Ligde bir ve ikinci devre bitti, sanki yeni bir sezon başlıyor. Bütün takımlar uzun zamandır hazırlık içinde. Herkes önlemlerini aldı. Umarım ki en ufak bir hastalık ve sakatlık olmaz. Herkese başarılar dilerim. Bizden daha kötü durumdaki ülkelerde futbol başladı. Almanya'da olduğu gibi.

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Bizde de ligleri devam ettirerek doğru karar alındı. İnşallah bu önlemlerle en ufak bir sorun yaşamadan ligi bitiririz. Türkiye zaten pandemi sürecinin örnek ülkelerinden biri. Bu konudaki başarı çok büyük. Aynı başarıyı futbolda da devam ettireceğiz. Avrupa'ya örnek olacağız. Başakşehir yarışın en iddialı takımıdır. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Başaracağız.

7GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI ABDURRAHİM ALBAYRAK:
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GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI ABDURRAHİM ALBAYRAK:

Bu şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Hedefimiz 23… Bunu sezon başından beri söylüyoruz. Hedefimize ulaşarak üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu yoldaki en büyük şansımız teknik direktörümüz Fatih Terim. Tecrübesiyle bu final haftalarının nasıl oynanacağını iyi bilir ve oyuncularına da aktarır.

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Ayrıca takımda şampiyonluk gören çok oyuncumuz var. Onlarla görüşme yapıyorum ve hepsinde bu şampiyonluğun coşkusunu ve isteğini görüyorum. Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorlar. Başkanımız için şampiyon olacağız. Tüm takımlara Allah sakatlık ve hastalık vermesin. En büyük dileğimiz salgın sürecini kimsenin sıkıntı yaşamadan atlatması.

9TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU
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TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU

Futbol endüstriyel bir oyun. Türkiye'de de çok seviliyor ve çok özlendi. Maçlar seyircisiz olacak ve herkes yeni kurallara adapte olmak zorunda. Dilerim sağlık sorunları yaşanmaz. Trabzonspor camiası, yönetim ve futbolcular olarak yıllar sonra gelen bu şampiyonluk ivmesine odaklandık. Heyecanımız var.

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Kalan 8 haftaya lider olarak başlıyoruz. Dilerim lider olarak bitiririz. Tüm futbolcuların inanç ve motivasyonları üst düzeyde. İnşallah bu 8 haftalık periyotta hak edenin kazanacağı, dış etkenlerin hakim olmayacağı maçlar oynanır. Oyuncularımız iyi çalıştı. Fizik, güç ve performans olarak rakiplerin bir adım önündeyiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve Trabzonluları mutlu etmek.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu oldu. Mustafa Cengiz, taburcu olduktan sonra ''İyiyim. Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibi iyiyim. Sabahtan yatsı namazına kadar dualarla bana destek olan taraftarımıza ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz.'' sözlerini kullandı.

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