Zirvenin kare asından şampiyonluk sözleri!

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ Ligde bir ve ikinci devre bitti, sanki yeni bir sezon başlıyor. Bütün takımlar uzun zamandır hazırlık içinde. Herkes önlemlerini aldı. Umarım ki en ufak bir hastalık ve sakatlık olmaz. Herkese başarılar dilerim. Bizden daha kötü durumdaki ülkelerde futbol başladı. Almanya'da olduğu gibi.