Zirvenin kare asından şampiyonluk sözleri!
Süper Lig'in başlamasına iki gün kala şampiyonluk adaylarının başkanları konuştu.
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de hasretin bitmesine sadece iki gün kaldı… 4 takımın sürdürdüğü şampiyonluk yarışında ateş 89 gün sonra cuma günü iki maçla yanacak.
SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN OTYAKMAZ
Sağlıklı bir 8 hafta diliyorum. İnşallah hiçbir takım bu sürede sağlık problemi yaşamaz. Biz Sivas olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Önümüzde ciddi bir avantaj var. Şehir olarak şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Yönetim olarak da futbolcularla bir toplantı yapacağız. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek istiyoruz.
Fikstür avantajımız var, bunu başaracak bir kadroya sahibiz. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşarak şehrimizi mutlu edeceğiz. Biz hazırız. Şampiyon olmaya odaklandık. Futbolu çok özledik ve sahaya dönmeyi çok istiyoruz. Ekonomik açıdan da dönüş önemli. 8 hafta sonunda kalan alacaklarımızı da tahsil etme şansı bulacağız. İnşallah herkes için hayırlısı olur.
BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ
Ligde bir ve ikinci devre bitti, sanki yeni bir sezon başlıyor. Bütün takımlar uzun zamandır hazırlık içinde. Herkes önlemlerini aldı. Umarım ki en ufak bir hastalık ve sakatlık olmaz. Herkese başarılar dilerim. Bizden daha kötü durumdaki ülkelerde futbol başladı. Almanya'da olduğu gibi.
Bizde de ligleri devam ettirerek doğru karar alındı. İnşallah bu önlemlerle en ufak bir sorun yaşamadan ligi bitiririz. Türkiye zaten pandemi sürecinin örnek ülkelerinden biri. Bu konudaki başarı çok büyük. Aynı başarıyı futbolda da devam ettireceğiz. Avrupa'ya örnek olacağız. Başakşehir yarışın en iddialı takımıdır. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Başaracağız.
GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI ABDURRAHİM ALBAYRAK:
Bu şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Hedefimiz 23… Bunu sezon başından beri söylüyoruz. Hedefimize ulaşarak üst üste üçüncü şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu yoldaki en büyük şansımız teknik direktörümüz Fatih Terim. Tecrübesiyle bu final haftalarının nasıl oynanacağını iyi bilir ve oyuncularına da aktarır.
Ayrıca takımda şampiyonluk gören çok oyuncumuz var. Onlarla görüşme yapıyorum ve hepsinde bu şampiyonluğun coşkusunu ve isteğini görüyorum. Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorlar. Başkanımız için şampiyon olacağız. Tüm takımlara Allah sakatlık ve hastalık vermesin. En büyük dileğimiz salgın sürecini kimsenin sıkıntı yaşamadan atlatması.
TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU
Futbol endüstriyel bir oyun. Türkiye'de de çok seviliyor ve çok özlendi. Maçlar seyircisiz olacak ve herkes yeni kurallara adapte olmak zorunda. Dilerim sağlık sorunları yaşanmaz. Trabzonspor camiası, yönetim ve futbolcular olarak yıllar sonra gelen bu şampiyonluk ivmesine odaklandık. Heyecanımız var.
Kalan 8 haftaya lider olarak başlıyoruz. Dilerim lider olarak bitiririz. Tüm futbolcuların inanç ve motivasyonları üst düzeyde. İnşallah bu 8 haftalık periyotta hak edenin kazanacağı, dış etkenlerin hakim olmayacağı maçlar oynanır. Oyuncularımız iyi çalıştı. Fizik, güç ve performans olarak rakiplerin bir adım önündeyiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve Trabzonluları mutlu etmek.
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