Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? 4. Tur kura çekimi için geri sayım
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi için artık sadece saatler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine 54 takım katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
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54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ayrıntıları...
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura 2 Kasım Salı günü (yarın) gerçekleştirilecek.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 15.00'te yapılacak.