Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu hakkında bilgi

ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turu için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak TFF'den gelen açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:



Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022



Çeyrek final: 1-3 Mart 2022



Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022



Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022



Final: 26 Mayıs 2022



