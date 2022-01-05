Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu hakkında bilgi
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları geçtiğimiz hafta tamamlandı ve son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu. Galatasaray'ın veda ettiği turnuvada bir üst tur için kura çekimi tarihi merak konusu oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu hakkında bilgi...
ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Son 16 turu için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak TFF'den gelen açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022